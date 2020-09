Minori: Unicef, Italia 19esima su 38 per benessere bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia si posiziona 19esima su 38 Stati per quanto riguarda i risultati complessivi sul benessere dei bambini, e solamente 34esima su 41 per quanto riguarda le politiche e le condizioni che generano benessere". Lo ha rivelato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo commentando i risultati del Report Card 16 "Worlds of influence" (Sfere di influenza) lanciato oggi dal Centro di ricerca innocenti (Irc) dell’Unicef. "Per quanto concerne la salute mentale il nostro paese è al 9 posto - ha proseguito Samegno - i quindicenni italiani con elevata soddisfazione per la vita sono il 76 per cento, a fronte di una media negli altri paesi del 75,7 per cento, e il tasso di suicidio è di 2,5 casi ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media di 6,5 su 100.000. Per quanto concerne la salute fisica, preoccupano i tassi di sovrappeso e obesità dei bambini: l’Italia è 31esima, con il 36,9 per cento di bambini e ragazzi tra 5 e 19 anni in questa situazione. Per quanto riguarda le competenze, il nostro paese è 15esimo: il 58,1 per cento dei ragazzi di 15 anni possiede competenze di base di lettura e matematica (rispetto ad una media complessiva del 62,3 per cento), mentre quelli che fanno facilmente amicizia sono il 79,3 per cento (rispetto ad una media del 75,5 per cento). Sono Neet l’11 per cento dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni (rispetto a una media del 6 per cento). L’89 per cento dei bambini ha ricevuto la seconda dose di vaccino contro il morbillo nel 2018. Per quanto concerne l’inquinamento dell’aria dovuto alla concentrazione media annuali di Pm2,5, l’Italia ha un valore pari a 16,8 microgrammi per metro cubo, più alto della media (13,7 mpmc.)", ah concluso il presidente dell’Unicef Italia. (Ren)