- "Un puro esempio di fedeltà allo Stato, coraggio e rigore morale. Per tutti noi e per le future generazioni". Così su Twitter il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in riferimento all'uccisione, trentotto anni fa da parte della mafia, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo. "Dimenticare mai", conclude il ministro. (Rin)