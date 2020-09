Firenze: vertice in Prefettura per monitorare crisi economica e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale scenario economico della provincia di Firenze è stato al centro di un incontro che il prefetto Laura Lega ha tenuto ieri in Prefettura, a Palazzo Medici Riccardi. Hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell’ordine e i presidenti di Camera di commercio, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Legacoop, Cia e Confapi. L'obiettivo, hanno spiegato dalla prefettura, è "monitorare l’andamento economico alla luce della crisi determinata dal Covid 19, per accompagnare gli operatori economici e verificare le possibilità di intervento a favore delle imprese, con particolare attenzione alle situazioni più vulnerabili". Come ha sottolineato il prefetto Lega aprendo i lavori del tavolo, "la grave situazione di crisi in cui versano gli operatori economici soprattutto nelle città d’arte impone uno stretto collegamento tra istituzioni e le associazioni di categoria. Questo rappresenta un punto fondamentale da cui partire per creare le condizioni di ripresa e avviare un concreto progetto di rilancio". Il prefetto ha voluto ricordare anche il ristoratore che si è tolto la vita nei giorni scorsi, sottolineando "l’assoluta e urgente necessità di assicurare il massimo sostegno a chi è in maggiore difficoltà". Nel corso della discussione è emersa in modo unanime l’esigenza di condurre un progetto di semplificazione, nel rispetto di precise regole, capace di assicurare procedure più snelle e di siglare un patto tra pubblica amministrazione e categorie economiche che porti ad un reale cambio di paradigma per affrontare il futuro dell’intera area metropolitana e superare l’inedita stagione emergenziale. (segue) (Ren)