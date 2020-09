Firenze: vertice in Prefettura per monitorare crisi economica e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lungo questa linea il prefetto di Firenze ha annunciato nuove iniziative, in parallelo agli accordi locali già esistenti per facilitare l’accesso al credito e la rinegoziazione dei canoni di affitto di esercizi commerciali, che "contribuiranno a stimolare una burocrazia più leggera". Fra queste, la stipula di un’intesa per potenziare il dialogo tra le imprese e le amministrazioni periferiche dello Stato, per i procedimenti amministrativi di reciproco interesse. Parallelamente, le associazioni di categoria hanno prospettato l’esigenza di sviluppare strategie in partnership pubblico/privato che, accanto agli interventi di sostegno già in vigore, facilitino processi di riconversione delle attività produttive, in alcuni casi inevitabili di fronte al mutato scenario socio-economico. Il prefetto ha sollecitato ancora una volta le associazioni di categoria a segnalare tempestivamente ogni tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata, di usura, di estorsione e le situazioni di maggiore difficoltà. Ha inoltre lanciato alcune proposte di sostegno dell’economia locale che saranno rappresentate nelle sedi competenti. (Ren)