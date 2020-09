Scuola: Pittoni (Lega), ecco come il ministro può limitare danni dell'ordinanza su supplenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, "per limitare i danni del pasticcio da lei stessa creato sulle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) che rallenterà ulteriormente la ripartenza della scuola, il ministro Azzolina può fare una cosa sola: essendo ormai precluso l'utilizzo delle vecchie graduatorie d'istituto (nostro primo suggerimento puntualmente ignorato dal ministro), modificare la sua ordinanza di luglio, prevedendo la provvisorietà delle liste pubblicate in prima battuta e l'obbligo degli uffici di esaminare i reclami e provvedere sul merito in autotutela". In una nota, il senatore leghista suggerisce che "il comma 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza va corretto stabilendo che 'il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le graduatorie provvisorie e comunica il termine di scadenza di 7 giorni per la proposizione di eventuali reclami in merito. Il medesimo dirigente, esaminati i reclami e provveduto in autotutela a modificare le situazioni che potrebbero ingenerare contenzioso con probabile soccombenza della pubblica amministrazione, pubblica sul medesimo sito le GPS...'", conclude.(Com)