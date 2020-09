Cinema: Mollicone (Fd'I), 77a edizione del Festival ruggito del Leone e dell'Italia, Franceschini aumenti fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'organizzazione della 77a edizione del Festival del Cinema di Venezia è il ruggito del Leone e dell'Italia, un momento di rilancio del settore in una crisi devastante, un successo organizzativo dell'amministrazione regionale e comunale, degli operatori e del cinema stesso". Così il capogruppo di fratelli d'Italia in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, componente della commissione di Vigilanza Rai, deputato Federico Mollicone. "Siamo d'accordo con Rutelli sulla necessità di trasformare il servizio pubblico agganciandosi ai mutamenti del mercato audiovisivo - ha proseguito Mollicone - Fd'I è stata la prima forza politica, infatti, a far approvare, nella commissione di Vigilanza Rai, in due risoluzioni un punto sulla costituzione di una piattaforma che possa essere competitiva sul mercato delle piattaforme digitali come Netflix, sia con produzioni originali Rai, che produzioni indipendenti e degli altri operatori nazionali come Mediaset e Sky, che abbiamo denominato 'Rai play plus'. Lanciamo un appello al ministro Franceschini per l'aumento dei fondi di emergenza per il cinema e l'audiovisivi almeno a un miliardo l'anno per i prossimi 3 anni, così da rilanciare il settore; a sbloccare le risorse previste dalla legge sul cinema e l'audiovisivo e a garantire l'erogazione immediata e a introdurre un credito d'imposta per le locazioni degli immobili di categoria catastale D/3 come cinema e teatri. Infine, vogliamo esprimere i nostri complimenti a RaiCinema per la propria presenza con numerosi film italiani", ha concluso il deputato. (Ren)