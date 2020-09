Scuola: Municipio Roma I, finita prima fase interventi diserbo e rifacimento strisce pedonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata completata la prima fase di interventi per il diserbo dei marciapiedi in prossimità delle scuole del territorio del Municipio Roma I eseguiti dall'Unità tecnica municipale in coordinamento con Ama. In una nota Sabrina Alfonsi e Anna Vincenzoni, rispettivamente presidente e assessora all'Ambiente del Municipio I, spiegano: "Abbiamo pensato che dopo un periodo così lungo di assenza a seguito dell'emergenza Covid, i nostri ragazzi avessero il diritto di tornare a scuola in una situazione di decoro e sicurezza, per quello che non sarà un classico rientro post vacanze ma un vero e proprio ritorno alla socialità per molti di loro, soprattutto per i più piccoli. Dopo una fase di preparazione consistente nell'applicazione di diserbante non tossico, gli interventi si sono conclusi in questi giorni e sono previsti ulteriori passaggi di rifinitura ove necessario nei giorni immediatamente precedenti la riapertura delle scuole". Per Jacopo Emiliani Pescetelli, assessore ai Lavori Pubblici del Municipio I, "inoltre, con l'obiettivo di garantire anche la sicurezza degli studenti all'esterno delle scuole, abbiamo ritenuto indispensabile programmare e realizzare in questi giorni gli interventi per il ripristino della segnaletica relativa agli attraversamenti pedonali nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici". Le operazioni sono iniziate a partire dagli istituti scolastici di Testaccio, Monti ed Esquilino. A seguire, fino all'undici settembre, sarà la volta delle sedi scolastiche presenti nei restanti Rioni. (Com)