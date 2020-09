Coronavirus: su 13 mila tamponi oggi nel Lazio 156 nuovi casi, 55 per cento da rientri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Asl Roma 1 sono 28 i casi nelle ultime 24 ore e di questi diciassette i casi di rientro, quindici con link dalla Sardegna, uno dalla Toscana e uno dalla Campania. Tre sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 2 sono 29 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi dieci i casi di rientro, otto con link dalla Sardegna, uno dalla Campania, uno dalla Romania. Sono cinque i contatti di casi già noti e isolati e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 14 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi otto sono di rientro, cinque con link dalla Sardegna, due dalla Spagna e uno dalla Romania. Due sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi sette con link dalla Sardegna. Due sono contatti di casi già noti e isolati, un caso individuato dal medico di medicina generale e uno al test sierologico. Nella Asl Roma 5 sono 6 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di tre casi con link dalla Sardegna, due dall'Abruzzo e uno dalla Campania. Nella Asl Roma 6 sono 25 i casi nelle ultime 24 ore e di questi diciotto sono di rientro, dieci con link dalla Sardegna, quattro dall'Emilia-Romagna, uno dalla Spagna, uno dal Kosovo, uno da Malta e uno dalla Romania. Tre sono contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 43 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. (segue) (Com)