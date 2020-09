Kosovo-Serbia: premier Hoti, a vertice di Washington sarà presa decisione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione strategia sul Kosovo nell’ambito del dialogo tra Pristina e Belgrado sarà presa al prossimo incontro tra la leadership dei due paesi che si terrà a Washington il 3 e il 4 settembre. "La Casa Bianca è sempre stata il luogo in cui sono state prese le decisioni strategiche che hanno portato alla libertà, all'indipendenza e all'integrazione euro-atlantica dello Stato del Kosovo. Questa volta non sarà diverso", ha affermato Hoti sul suo profilo Facebook. "Il governo del Kosovo presenterà grandi progetti infrastrutturali ed energetici che contribuiscono allo sviluppo e alla creazione di nuovi posti di lavoro in Kosovo, ma che hanno anche un impatto su una migliore integrazione del Kosovo nel mercato regionale ed europeo", ha aggiunto. Parlando all’emittente televisiva “Klan Kosova” da Washington, Hoti ha sottolineato che gli incontri che la delegazione del Kosovo avrà negli Stati Uniti si concentrerà sulla questione dello sviluppo economico. "Avremo anche un incontro con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo che conferma l'attenzione degli Stati Uniti sul Kosovo per concludere il consolidamento della statualità del Kosovo e il percorso verso l’integrazione euro-atlantiche. Ci stiamo preparando per questi incontri coordinando la nostra posizione e rappresentanza", ha spiegato il capo di governo kosovaro che ha escluso la possibilità, durante i colloqui tra le due delegazioni, di discussione dello scambio di territori. "Abbiamo rimosso la questione dello scambio di territori dal tavolo", ha concluso. (segue) (Seb)