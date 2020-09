Kosovo-Serbia: premier Hoti, a vertice di Washington sarà presa decisione strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più scettica la posizione del leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, secondo cui a Washington si parlerà di questioni economiche, e non di mutuo riconoscimento. "Il principio di inviolabilità territoriale, il principio di costituzionalità non saranno affatto discussi a Washington. Anche se è un po’ difficile credere che il riconoscimento possa essere raggiunto, ci saranno dei progressi a livello politico. La Casa Bianca chiederà dall'Ue un maggiore progresso nel dialogo. L'Ue teme che la Casa Bianca spingerà per trovare un accordo finale, ma ciò non avverrà", ha detto Haradinaj in precedenza all’emittente televisiva “T7”. "Ci sarà un grande progresso nelle relazioni reciproche, ma verranno discussi principalmente temi economici", ha aggiunto. (segue) (Seb)