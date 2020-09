Spagna: Tribunale de La Coruna condanna eredi dittatore Franco a restituire il palazzo di Meiras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di primo grado de La Coruna in Galizia ha condannato gli eredi del dittatore spagnolo Francisco Franco a restituire allo Stato il palazzo di Meiras, tradizionale residenza estiva, senza alcun indennizzo per le spese sostenute negli ultimi decenni per la sua manutenzione. La causa era stata presentata dalla Giunta regionale della Galizia, dai consigli municipali di Sada e La Coruna che avevano deciso di sostenere l'Avvocatura dello Stato nella causa contro i sei nipoti del dittatore e della loro società "Pristina Sl". Il giudice, Marta Canales, ha dichiarato nella sentenza la nullità della "donazione" fatta nel 1938 non al "generalissimo" come dono personale ma al "capo dello Stato".(Spm)