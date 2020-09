Difesa: aumenta la cooperazione tra le squadre della missione Kfor e le Forze di sicurezza del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rafforza la collaborazione tra le squadre di Smaltimento degli armamenti esplosivi (Eod) della missione Nato Kfor e le Forze di sicurezza del Kosovo nelle attività di neutralizzazione degli ordigni inesplosi. Lo riferisce nel dettaglio un comunicato stampa della missione Kfor. Ogni anno le squadre di Smaltimento degli armamenti esplosivi della missione Kfor della Nato in Kosovo realizzano diverse attività che spaziano dalla neutralizzazione di vecchie bombe e armi al controllo di aree specifiche, con l'aiuto di cani militari. Sebbene la situazione sul campo sia notevolmente migliorata dal lancio dell'operazione guidata dalla Nato nel 1999, sulla base della risoluzione 1244 delle Nazioni unite, sono ancora presenti vecchi ordigni bellici, alcuni dei quali risalenti alle guerre mondiali. Un crescente numero di attività, riporta il comunicato, viene portato avanti con la collaborazione delle Forze di sicurezza del Kosovo o delle squadre di polizia, che stanno affinando le loro capacità in questo campo specifico, agendo spesso in prima linea. Le unità sono attive ventiquattr'ore al giorno e sette giorni su sette. Negli ultimi dodici mesi, gli esperti di Austria, Svizzera, Stati Uniti e Ucraina sono stati ingaggiati 129 volte e hanno disinnescato 96 bombe inesplose e 33 armi. (segue) (Alt)