Germania: Sewing (Deutsche Bank), banche ben posizionate contro crisi

- Le banche in Germania e in Europa hanno “più che raddoppiato” le riserve di capitale dopo la crisi finanziaria. Pertanto, gli istituti di credito sono “ben posizionati-” per far fronte alla crisi del coronavirus “nei prossimi 12-18 mesi”. È quanto afferma l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Tuttavia, Sewing ha avvertito che, “se una simile crisi con una crescita economica negativa e sussidi governativi si prolungasse per i prossimi quattro o cinque anni, anche le banche ne soffrirebbero”. (Geb)