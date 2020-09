Germania-Russia: ambasciata russa a Berlino mette in guardia da politicizzazione caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata di Russia a Berlino ha messo in guardia il governo tedesco dalla “politicizzazione” del caso di Aleksej Navalnyj, l'oppositore russo ricoverato dal 22 agosto scorso in coma farmacologico presso il reparto di terapia intensiva della Charité, il policlinico universitario della capitale della Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”. Nella giornata di ieri, il governo tedesco ha comunicato che, “senza alcun dubbio”, Navalnyj è stato avvelenato in Russia con un agente chimico nervino del gruppo del Novichok. Il ministero degli Esteri tedesco ha quindi convocato l'ambasciatore di Russia a Berlino, Sergej Nechaev, per colloqui volti a chiarire il caso. La cancelliera Angela Merkel ha condannato l'avvelenamento di Navalnyj e ha dichiarato che la Russia deve rispondere alla domande che sorgono dalla vicenda. La rappresentanza diplomatica russa nella capitale tedesca ha successivamente comunicato: “Chiediamo ai nostri partner di evitare qualsiasi politicizzazione di questo incidente e di fare affidamento esclusivamente su fatti credibili, che speriamo vengano resi noti il prima possibile”. (segue) (Geb)