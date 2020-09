Germania-Russia: Roettgen (Cdu), caso Navalnyj mostra che regime Putin "è disumano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “regime” del presidente russo Vladimir Putin è “disumano”, come dimostrano “ancora una volta” il caso di Aleksej Navalnyj e l'appoggio al capo dello Stato bielorusso, Aleksandr Lukashenko. Pertanto, “è necessaria una reazione dura e chiara che Putin capisca”: il gasdotto Nord Stream 2, in realizzazione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, “deve essere messo in discussione”. È quanto affermato dal presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Roettgen ha aggiunto che, per Putin, “tutto il resto sarebbe soltanto una conferma”. Roettgen è candidato alla presidenza dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). All'incarico concorrono anche il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, e Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu noto come severo critico della cancelliera Angela Merkel.(Geb)