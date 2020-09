Etiopia: Usa tagliano aiuti per 100 milioni di dollari causa Diga rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte del Congresso degli Stati Uniti ha rivelato che l'amministrazione Usa hanno deciso di tagliare 100 milioni di dollari in aiuti all'Etiopia, per la disputa con Egitto e Sudan sulla Grande diga rinascita etiope (Gerd) che Addis Abeba sta costruendo sul fiume Nilo. A riferirlo è la stampa egiziana e in particolare il quotidiano “Al Masry al Youm”. La disputa tra Etiopia, Egitto e Sudan riguarda su come riempire e gestire l’infrastruttura. Il contenzioso sussiste nonostante “l'inizio del riempimento dell'invaso dietro la diga nel mese di luglio, in violazione degli accordi internazionali e dell'accordo sui principi siglato nel 2015”, sottolinea la stampa del Cairo. La fonte Usa ha detto che gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre gli aiuti a causa della posizione dell'Etiopia sui negoziati sulla diga: "Saranno interessati circa 100 milioni di dollari, inclusi 26 milioni di dollari di finanziamento, che scadranno alla fine dell'anno fiscale". (Cae)