Ucraina: governo approva stanziamento di 100 milioni di euro della Bers per il Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio dei ministri dell'Ucraina ha approvato la bozza di decreto per l'attrazione di 100 milioni di euro da parte dei paesi occidentali, da investire nella ricostruzione dei territori del Donbass. Saranno accettati prestiti fino a 100 milioni da parte della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per migliorare il sistema dei trasporti locali e sostenere la ripresa del settore agricolo nelle aree dell'est del paese coinvolte nel conflitto armato contro la Russia, come ha comunicato il rappresentate del governo ucraino in parlamento, Vasyl Mokan. (Rum)