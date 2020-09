Migranti: Musumeci, soddisfatto a metà, da governo tanti impegni ma nessuna certezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto a metà, siamo di fronte a tanti impegni ma nessuna certezza". Queste le parole del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai, commentando l'incontro avvenuto ieri a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "La mia diffidenza è legittima visto che dopo 10 anni è stato posto seriamente il problema del flusso migratorio in un confronto diretto tra il governo centrale e quello regionale", spiega. "Valuteremo uno per uno gli impegni assunti in relazione alle scadenze e al calendario dello stesso capo del governo, ma non c'è dubbio che siamo riusciti, con l’ordinanza di due settimane fa, a porre il tema della migrazione anche in relazione all’aspetto umanitario e sanitario", conclude Musumeci. (Rin)