Egitto: casi di coronavirus sotto quota 200 per il secondo giorno conseguivo

- Per la seconda giornata consecutiva i nuovi casi di coronavirus in Egitto sono rimasti sotto soglia 200. Il ministero della Salute e della popolazione dell’Egitto ha annunciato che 798 persone sono guarite dal coronavirus e sono state dimesse dagli ospedali, dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie secondo le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), portando il totale delle persone guarite dal virus a 74.626 fino ad oggi. Il consigliere del ministro della salute e della popolazione per gli affari dei media e portavoce ufficiale del ministero del Cairo, Khaled Mujahid, ha dichiarato che sono stati registrati 165 nuovi casi nelle ultime 24 ore, oltre a 21 decessi. (Cae)