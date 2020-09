Libano: il segretario di Stato Usa Pompeo spinge il governo ad attuare riforme profonde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha espresso nel corso di una conferenza stampa la comunione d’intenti di Washington con Parigi in merito al futuro del Libano. In accordo con quanto espresso dal presidente francese Emmanuel Macron durante la sua visita nel paese mediorientale, Pompeo chiede al nuovo governo libanese di attuare urgenti riforme. "Lavoro in stretta collaborazione con i francesi, condividiamo il medesimo obiettivo", ha assicurato il capo della diplomazia statunitense, aggiungendo che "non può continuare come prima, è semplicemente inaccettabile, credo che il presidente Macron abbia detto la stessa cosa. Questo governo deve condurre riforme profonde, i libanesi domandano un cambiamento autentico e gli Stati Uniti utilizzeranno la propria presenza e i propri mezzi diplomatici per garantire che ciò avvenga". Pompeo ha anche citato Hezbollah, definendolo l'unico a "non rendere le armi" e la vera "sfida del momento".Nella serata del due settembre, il sottosegretario di Stato Usa per il Medio Oriente, David Schenker, è giunto in Libano per colloqui con rappresentanti della società civile. Secondo un comunicato dell'ambasciata Usa a Beirut, Schenker è in Libano per esortare la classe dirigente libanese ad attuare le riforme richieste dalla cittadinanza. Il sottosegretario incontrerà alcuni deputati dimessisi a seguito dell'esplosione del 4 agosto al porto di Beirut, ma non è previsto abbia colloqui con personalità in carica, nello specifico il presidente della Repubblica Michel Aoun, quello del Parlamento Nabih Berri e il neopremier Mustafa Adib. (Res)