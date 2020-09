Migranti: Musumeci, nessun baratto, ben venga taglio tasse per Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non abbiamo chiesto alcun baratto e non siamo disposti a farlo". Queste le parole del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai, in riferimento all'annuncio di palazzo Chigi - dopo il vertice di ieri sulla gestione dei flussi migratori - di sospendere le imposte per i cittadini di Lampedusa. "Il discorso delle tasse è limitato a Lampedusa", spiega. "Io sono in una posizione di attesa, ho preteso e ottenuto che venisse svuotato l'hotspot. Poi tute le provvidenze economiche che potranno dare per l'isola di Lampedusa ben vengano", conclude Musumeci.(Rin)