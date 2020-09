Mauritania: Cda società mineraria si riunirà la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l consiglio di amministrazione della Società nazionale industriale e mineraria (Snim) della Mauritania si riunirà lunedì prossimo, 7 settembre, per la terza volta quest'anno. A rendere necessaria la riunione è l'indagine preliminare in corso sulla compagnia svolta dalle forze dell'ordine responsabili dei reati economici e finanziari interessate ad una presunta cattiva gestione della società, citata nella relazione della commissione parlamentare d'inchiesta sulla condotta dell'ex presidente, Mohammed Ould Abdel Aziz, in cui è stato più volte citato il nome della società. (Res)