Droga: pubblicità sui social per vendere, 27 arresti a Siracusa

- Su delega della Procura Distrettuale di Catania la Polizia di Stato e l’Arma dei carabinieri di Siracusa, sin dalle prime luci dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale etneo, che ha disposto la custodia cautelare a carico di 27 soggetti indagati per associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti ed estorsione. L’indagine “Demetra” ha permesso di acclarare l’operatività del sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, denominato “Gruppo della Via Italia” che opera nella città di Siracusa, come già emersa nell’ambito dell’operazione “Itaca” del novembre 2013. Sarebbe stata documentata l’esistenza di un altro gruppo criminale, anch’esso dedito al traffico di stupefacenti, ovvero il Gruppo della “Via Immordini”. Le indagini hanno permesso di acclarare il meccanismo utilizzato dai due gruppi per spacciare fosse ben avviato e capace di rigenerarsi anche a seguito dei numerosi arresti dei “pusher”. Alcuni fra gli indagati avevano anche la disponibilità di armi detenute illegalmente. Gli indagati, inoltre, si sarebbero resi protagonisti di alcuni video, pubblicati sui social network, alcuni veri e propri spot pubblicitari della loro “piazza di spaccio” ed altri in cui si vantano dei lauti guadagni della loro attività illecita.(Ren)