Mauritania: presidente Ghazouani annuncia un piano per rilanciare l'economia

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, ha pronunciato ieri un discorso in cui ha affermato che il coronavirus ha colpito l'economia del Paese e che per rimediare agli effetti negativi di questa pandemia si è deciso di lanciare un programma economico completo. Questo nuovo programma, che sarà autofinanziato dallo Stato, dovrà sostenere i progetti di sviluppo in corso in vari campi. Il presidente della Repubblica ha invitato tutte le forze della nazione, i partiti politici, le organizzazioni non governative e i media a contribuire al consolidamento delle basi di una governance forte ed efficiente. (Res)