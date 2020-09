Regno Unito: cancelliere Sunak ai Conservatori, tasse devono aumentare per garantire ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, ha comunicato ai nuovi parlamentari conservatori eletti a dicembre 2019 che le tasse dovranno essere aumentate per mantenere le finanze pubbliche in salute, ed ha aggiunto che il governo deve essere onesto con i cittadini al riguardo delle sfide che verranno. Sunak ha tenuto a rassicurare gli eletti che non ci sarà "non assisterete all'orrore di nuove tasse senza una prospettiva finale", ma "decisioni difficili" dovranno essere comunque prese per poter anche solo pensare di rivitalizzare l'economia e le casse dello Stato dopo la crisi dovuta alla pandemia. Il timore principale dei parlamentari conservatori è che gli eletti non vedano più particolari differenze tra i Tories e l'opposizione di sinistra laburista. Le nuove imposizioni fiscali al momento allo studio sarebbero dei tagli alle riduzioni fiscali per pensioni "ad alto reddito", nuove imposte sul reddito e nuove accise sul carburante. (Rel)