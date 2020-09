Siria: "Sana", contraerea abbatte missili israeliani diretti contro base aerea presso Homs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa contraerea dell’Esercito arabo siriano ha abbattuto la maggior parte dei missili israeliani diretti verso la base aerea T4, nel governatorato di Homs, nella Siria centrale. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa siriana "Sana". Stando a quest'ultima, l’attacco è stato lanciato alle 22.23 del due settembre a partire dalla zona di Al Tanf, nel sud della Siria, un'area in cui si trova una base aerea statunitense. Le Forze di difesa israeliane non hanno commentato l'accaduto.L'attacco di ieri sarebbe il secondo dall'inizio della settimana. Secondo "Sana", almeno due militari del governo di Damasco sono stati uccisi e altri sette feriti a seguito di un attacco missilistico israeliano lanciato da Israele nel sud della Siria a partire dalle alture del Golan alle 22.40 del 31 agosto. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, al bilancio dell'attacco vanno aggiunti anche tre foreign fighters uccisi e ulteriori tre feriti. Sempre secondo il Sohr, l'offensiva è stata diretta contro siti militari utilizzati dal gruppo libanese Hezbollah nella provincia di Daraa. Le Forze di difesa israeliane non hanno commentato neppure quest'episodio. Si tratterebbe del primo attacco aereo dello Stato ebraico contro obiettivi in Siria da quello del 20 luglio scorso, quando a essere ucciso fu un miliziano di Hezbollah. L'organizzazione politico-militare guidata da Hassan Nasrallah ha giurato vendetta per l'uccisione di un suo membro nel citato attacco. (Res)