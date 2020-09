Regno Unito: test anti-Covid-19 di massa allo studio per fermare contagio in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta studiando per le prossime settimane una campagna di test anti-Covid-19 di massa sul territorio inglese, allo scopo di prevenire una possibile seconda ondata di contagi invernale. Il piano segue la richiesta dell'ex ministro della Salute, Jeremy Hunt, che aveva auspicato test di questo genere divenissero la norma fino alla fine della pandemia. L'attuale ministro, Matt Hancock, ha dichiarato il governo è pronto ad investire ulteriori 500 milioni di sterline (circa 560 milioni di euro) per aumentare la capacità di effettuare test sulla popolazione in generale, ma soprattutto in scuole e università. Allo stesso tempo, una nuova serie di controlli di massa verrà avviata nella città di Salford, dove nei prossimi giorni inizierà un vero e proprio programma di testing a campione su tutta la popolazione cittadina, con tamponi che avranno luogo in negozi, supermercati, trasporti pubblici ed edifici religiosi. (Rel)