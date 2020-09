Regno Unito: Banca d'Inghilterra, impossibile ritorno di massa negli uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra ha espresso dubbi sulla nuova politica del governo britannico di cercare in qualsiasi modo di far tornare i lavoratori in ufficio. Nello specifico, un importante dirigente dell'istituto ha fatto presente che sarebbe impossibile in questo momento far rientrare stabilmente negli uffici della City londinese l'intero staff - e lo stesso vale per altre grandi città, dove il rischio di contagio da Covid-19 rimane sempre presente. Parlando ai parlamentari membri del comitato della Camera dei Comuni che sovrintende all'uso dei fondi del Tesoro britannico, il direttore esecutivo per la stabilità finanziaria dell'istituto, Alex Brazier, ha dichiarato che serviranno sicuramente alcuni mesi alle imprese per far rientrare i propri impiegati negli uffici, e questo dipenderà principalmente dal rischio di contrarre il coronavirus. (Rel)