Francia: Castex, piano rilancio economico sarà adeguato alla situazione eccezionale

- Il piano di rilancio economico da 100 miliardi di euro previsto dal governo francese nell'ambito della crisi del coronavirus e ribattezzato "France Relance" sarà "all'altezza della situazione eccezionale che attraversiamo". Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro", durante la quale ha presentato le linee generali del progetto in vista dell'annuncio che verrà fatto questa mattina dopo il Consiglio dei ministri. Il capo del governo parla di "tre priorità"."Un primo terzo, 30 miliardi di euro, sarà prima di tutto consacrato ad accelerare le politiche verdi nella nostra economia, dei nostri modi di produzione, dei trasporti, dei consumi e la riduzione delle nostre emissioni di gas ad effetto serra", ha detto Castex. "Consacreremo poi 35 miliardi di euro per rendere la Francia più competitiva e più sovrana", continua Castex, spiegando che le imposte di produzione caleranno in modo definitivo di 10 miliardi nel 2021 e nel 2022. Il terzo punto del piano riguarda la "coesione sociale e territoriale". (segue) (Frp)