Francia: Castex, piano rilancio economico sarà adeguato alla situazione eccezionale (2)

- "Si tratta di investimenti massicci nell'equipaggiamento ospedaliero, nell'accelerazione dell'installazione della fibra o nella costruzione di alloggi", ha spiegato il capo del governo, sottolineando che per l'impiego dei giovani sono previsti 6,5 miliardi di euro. L'obiettivo è quello di tornare ai livelli pre-crisi nel 2022, che equivale a "4 punti di crescita o, in altri termini, 80 miliardi di euro di ricchezza", afferma il primo ministro. La "metà del finanziamento arriverà dall'Unione europea, che ha capito che il suo atteggiamento in occasione della crisi del 2008 non era stato all'altezza"ha sostenuto Castex", secondo il quale Bruxelles "questa volta ha saputo rispondere a questa crisi inedita", anche grazie all'impegno del presidente Emmanuel Macron. (Frp)