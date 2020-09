Migranti, Musumeci: "Soddisfatto a metà, dal governo Conte tanti impegni ma nessuna certezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto a metà, siamo di fronte a tanti impegni ma nessuna certezza". Queste le parole del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai, commentando l'incontro avvenuto ieri a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "La mia diffidenza è legittima visto che dopo 10 anni è stato posto seriamente il problema del flusso migratorio in un confronto diretto tra il governo centrale e quello regionale", ha spiegato. "Valuteremo uno per uno gli impegni assunti in relazione alle scadenze e al calendario dello stesso capo del governo, ma non c'è dubbio che siamo riusciti, con l’ordinanza di due settimane fa, a porre il tema della migrazione anche in relazione all’aspetto umanitario e sanitario", ha sottolineato Musumeci."Noi - ha aggiunto Musumeci - non abbiamo chiesto alcun baratto e non siamo disposti a farlo. Il discorso delle tasse è limitato a Lampedusa". "Io sono in una posizione di attesa, ho preteso e ottenuto che venisse svuotato l'hotspot. Poi tutte le provvidenze economiche che potranno dare per l'isola di Lampedusa ben vengano".Sul fronte della gestione della questione migranti a livello interno, Conte nella serata di ieri aveva fatto sapere che "tra giovedì e venerdì arriveranno due navi di grandi dimensioni e contiamo così di svuotare" l'hot spot "di Lampedusa" aggiungendo che come governo "siamo pronti a rafforzare la sorveglianza sanitaria dei migranti per garantire la massima sicurezza della popolazione. Lampedusa, in particolare, merita misure economiche di favore, con specifico riguardo a sospensione di adempimenti e versamenti, anche arretrati. La sofferenza economica, e non solo, merita una risposta forte dello Stato".Il premier ha poi chiarito che il governo intende rafforzare "il pattugliamento delle acque internazionali, intensificando le unità navali dell’operazione Pelage, riavviata oggi per il contrasto dei traffici illeciti. Abbiamo già predisposto il rafforzamento di questa operazione, che vede il coinvolgimento della nostra Marina, Guardia costiera e Guardia di finanza". "In accordo con le autorità tunisine miriamo a ottenere un effetto deterrente rispetto a eventuali nuove partenze. Vi è poi il livello di gestione europeo: abbiamo coinvolto la Commissione europea e i ministri Di Maio e Lamorgese sono stati in Tunisia con i commissari europei Johansson e Várhelyi proprio per impostare soluzioni europee". (Rin)