Scuola: Raggi, dal 2017 a oggi riqualificate 121 palestre di cui 47 solo nel 2020

- Sono 121 le palestre scolastiche che sono state riqualificate dal 2017 a oggi a Roma. Lo riferisce in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che scrive: "Un numero in costante aumento, simbolo di un lavoro importante che stiamo portando avanti per consentire ai nostri ragazzi di praticare sport a scuola in luoghi adeguati e sicuri. Solo nel 2020 - aggiunge Raggi - siamo intervenuti su 47 palestre. Abbiamo installato nuovi impianti elettrici, sostituito i pavimenti e gli infissi, tinteggiato le pareti, montato nuovi servizi igienici, nuove docce. Per molti anni, in alcune scuole, non è stato possibile praticare attività motoria perché gli spazi erano inagibili. I lavori di riqualificazione - precisa Raggi - ci consentono di restituire finalmente agli studenti palestre non solo più belle, ma finalmente sicure. Tutelare il diritto allo sport è un compito di fondamentale importanza a cui non intendiamo sottrarci. Noi continuiamo a investire sulla scuola. È essenziale farlo - conclude - perché significa investire sul futuro dei nostri figli".(Rer)