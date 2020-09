Roma: fermato per un controllo aggredisce agenti e danneggia la volante, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato fermato per un controllo su strada e ha dato in escandescenza, aggredendo i poliziotti intervenuti e colpendo l’auto di servizio: è successo ieri sera, intorno alle 22.50, in via delle Isole curzolane, zona Tufello. Gli agenti hanno fermato un uomo, romano di 46 anni per un controllo e lui si è opposto, aggredendo i poliziotti intervenuti e danneggiando il lunotto posteriore dell’auto di servizio. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.(Rer)