Brexit: Barnier al Regno Unito, "dimenticatevi qualsiasi accordo senza garanzie credibili"

- Il negoziatore per la Brexit dell'Unione europea, Michel Barnier, ha minacciato in un videomessaggio il governo britannico di essere pronto a respingere un accordo di libero scambio con il Regno Unito e causare in questo modo una fine del periodo di transizione senza accordi commerciali, se il governo di Boris Johnson non darà "sufficienti garanzie" su comuni standard commerciali e pratiche riguardanti gli aiuti di stato. Barnier ha irriso nel videomessaggio le minacce di Londra di terminare il periodo di transizione senza alcun accordo, augurando sarcasticamente "buona fortuna" al governo Johnson in questo percorso, ma invitando Londra a considerare le conseguenze che questa scelta avrebbe "per molte persone", nel Regno e all'estero (primi su tutti, gli irlandesi). (Rel)