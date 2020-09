Trasporti: Wilson (Ryanair) al "Corriere della Sera", meno tasse sui voli e aiuti alle compagnie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mano dai governi, un'altra dai dipendenti. Servirà tutto questo per superare la crisi del settore causata dal Covid-19. A dirlo al "Corriere della Sera" è Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, il vettore principale del gruppo omonimo (che ingloba anche Malta Air, Buzz e Lauda). In parallelo la più grande low cost del continente si prepara a una battaglia legale contro i soldi pubblici ai vettori. Wilson spiega com'è andato il mercato in questi ultimi due mesi. "C'è stata una forte domanda sui voli nazionali in Italia e con Spagna e Grecia. Nel complesso a livello internazionale le prenotazioni non sono state soddisfacenti. Anche a causa di una scarsa gestione comunitaria. La Commissione europea deve dire che l'Europa è aperta". In Italia "stiamo parlando con gli aeroporti: serve un incentivo al traffico, così come bisogna ridurre le tasse. Noi siamo un'azienda che porta turisti. Chiediamo al governo di incentivare le compagnie che saranno ancora in attività tra 5-10-15 anni". "Alitalia ha già tre miliardi e ne chiederà altri tre". Nel dettaglio, secondo l'amministratore delegato il governo italiano dovrebbe "abolire da subito l'addizionale comunale (6,5 euro per passeggero in partenza, 7,5 euro dagli scali di Roma) per tre anni". (segue) (Rin)