Trasporti: Wilson (Ryanair) al "Corriere della Sera", meno tasse sui voli e aiuti alle compagnie (2)

- Si prevede un autunno difficile: Ryanair ha ridotto l'offerta del 20 per cento per settembre e ottobre. Le conseguenze sull'Italia "dipendono da come andranno le cose. Per la stagione invernale (in aviazione da novembre a marzo) stiamo ancora trattando. Le nostre decisioni devono essere economicamente sensate. Servono iniziative strategiche, un diverso approccio nel breve termine per incentivare il traffico". Capitolo tagli. "I piloti italiani hanno siglato l'accordo per un taglio al salario, gli assistenti di volo non l'hanno fatto: ci saranno degli esuberi". E qualche base chiusa. "E' probabile". L'ungherese Wizz Air avvia le prime rotte interne in Italia: è guerra. "Certo. Ma noi siamo il più grande vettore in Italia e abbiamo le tariffe più basse. La concorrenza è un bene per i passeggeri". In Europa Ryanair sta contestando gli aiuti pubblici ai vettori. "Confermo. Abbiamo già fatto ricorso in Francia, Svezia, Portogallo, Germania. Sono misure che distorcono il mercato. Perché a loro devono andare i soldi e a noi no?". Quanto ad Alitalia "non abbiamo ancora fatto ricorso, aspettiamo che si pronunci prima Bruxelles". Anche se sarà una newco. "Ma se è lo stesso nome, sono le stesse persone, gli stessi aerei, è lo stesso network di quello in amministrazione straordinaria!", ha concluso Wilson. (Rin)