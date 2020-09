Riforme: Delrio, Pd ha lavorato bene su questa accelerazione, patto di maggioranza tiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto di maggioranza "tiene e si lavora di comune accordo al rinnovamento delle istituzioni". Lo ha detto il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio in un intervista al sito "Immagina" in cui fa il punto sull'attualità politica e le sfide sia del partito che del governo. "Proprio in questi giorni abbiamo assunto decisioni rilevanti in entrambe le Camere per far procedere rapidamente le modifiche costituzionali e la legge elettorale, che insieme alla riduzione del numero dei parlamentari faranno parte di un contesto organico di riforma. Il Pd - ha spiegato Delrio - ha lavorato molto su questa accelerazione e ci riteniamo soddisfatti di come stiano andando le cose. Ora dobbiamo andare avanti con un disegno più ampio, penso ad esempio alla sfiducia costruttiva, piuttosto che al potere di nomina e di revoca dei ministri da parte del presidente del Consiglio. Dobbiamo darci però un'identità forte come coalizione, trovare progetti che facciano anche entusiasmare i cittadini. Ad esempio, come ha detto lo stesso Zingaretti - ha concluso Delrio -, un progetto ambizioso è quello di usare i soldi che ci sono per provare a rendere la nostra sanità la migliore del mondo. Proviamoci". (Rin)