- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha decretato la ripresa del traffico aereo con l'Egitto, le Maldive e gli Emirati Arabi Uniti su base di reciprocità. Il decreto è stato pubblicato sul sito web del governo russo. I voli per il Cairo saranno operati tre volte a settimana e per Dubai due volte la settimana. Saranno operati anche due voli settimanali per le Maldive. (Rum)