- Cielo in prevalenza sereno su tutti i settori, al più poco nuvoloso sui rilievi prealpini nel pomeriggio e nuvoloso al mattino localmente sulla pianura meridionale, qui per nubi basse. Precipitazioni assenti eccetto residui rovesci nella notte sulla bassa pianura orientale. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento. Valori minimi in pianura tra 12-16 °C, massimi tra 24-28 °C. (Rem)