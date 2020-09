© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo generalmente sereno eccetto la possibile presenza di nubi basse a ridosso dei rilievi prealpini nella prima parte del giorno e successivamente in serata. Precipitazioni assenti nell'arco della giornata. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. Valori minimi in pianura intorno a 15 °C, massimi intorno a 27 °C. (Rem)