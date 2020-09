Ostia: aggredito da 3 giovani che lo rapinano mentre torna a casa a piedi, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ sceso dalla fermata della metropolitana di Ostia Antica e stava tornando a casa a piedi quando è stato circondato da tre ragazzi che lo hanno picchiato per rubargli lo zaino. E’ successo ieri sera, intorno alle 21.30 quando l’uomo, un italiano di 50 anni, tornava a casa. Sceso dalla metropolitana, mentre si trovava su via Padre Adolfo Catena è stato fermato e picchiato dai tre giovani che gli hanno rubato lo zaino. L’uomo ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostia. Sono in corso le indagini per individuare i tre rapinatori. Per la vittima sono state necessarie le cure dei sanitari. E’ stato condotto all’ospedale di Ostia in codice verde.(Rer)