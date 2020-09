Ex Ilva: Turco (M5s), cabina regia per gestire pagamenti all'indotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione economica e agli investimenti, e senatore del Partito democratico, Mario Turco, ha coordinato oggi i lavori del tavolo convocato a Palazzo Chigi, insieme alla sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, per dirimere la questione dei crediti scaduti delle imprese dell'appalto di Arcelormittal. Al tavolo ha partecipato la governance dell'azienda, tra cui l'ad di Arcelormittal, Lucia Morselli, e in video conferenza Prefettura, Camera di Commercio di Taranto, Confindustria Taranto, Confapi Taranto. "L'incontro - ha chiarito - si è concluso con l'accoglimento da parte dei partecipanti della proposta di creare una cabina di regia per meglio gestire i pagamenti di Arcelormittal verso le imprese dell'indotto, in modo da ripristinare 'la normale' funzionalità nei rapporti tra committente e fornitori. Allo tempo, la Cabina di regia avrà anche il compito di guidare le imprese dell'indotto nella transizione dell'azienda siderurgica fino a novembre 2020. Il primo incontro si terrà già venerdì della prossima settimana". (segue) (Com)