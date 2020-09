Migranti: Conte, tra giovedì e venerdì 2 navi a Lampedusa per svuotare hot spot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della gestione della questione migranti a livello interno, "tra giovedì e venerdì arriveranno 2 navi di grandi dimensioni e contiamo così di svuotare" l'hot spot "di Lampedusa". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della riunione sulla questione migranti avuta oggi con, fra gli altri, il governatore della Regione Sicilia, Nello Muscumeci. "Siamo pronti a rafforzare la sorveglianza sanitaria dei migranti per garantire la massima sicurezza della popolazione. Lampedusa, in particolare, merita misure economiche di favore, con specifico riguardo a sospensione di adempimenti e versamenti, anche arretrati. La sofferenza economica, e non solo, merita una risposta forte dello Stato", ha concluso.(Rin)