Migranti: Conte a Musumeci, consapevoli difficoltà ma non bastano slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli delle difficoltà che state vivendo e della necessità di studiare insieme le soluzioni più efficaci per far fronte a queste difficoltà". Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della riunione sulla questione migranti avuta oggi con, fra gli altri, il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci. "Ma sappiamo anche che il fenomeno è complesso da sempre e non bastano gli slogan per affrontarlo, ma sono necessarie iniziative a vari livelli e interventi ben sinergici e ben coordinati", ha aggiunto il presidente nel corso della riunione ricordando che "si è appena formato il governo tunisino e ora ci sono le premesse per intensificare i rimpatri". (Rin)