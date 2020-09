Cina-Russia: scambio messaggi Xi-Putin, salvaguardare vittoria seconda guerra mondiale per equità e giustizia globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a lavorare con la Russia ad unire gli sforzi con la comunità internazionale per salvaguardare la vittoria della seconda guerra mondiale e l'equità e la giustizia internazionali. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping in uno scambio di messaggi con il suo omologo russo Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni del 75mo anniversario della vittoria della seconda guerra mondiale. Come riporta l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Xi ha ricordato che lo stesso giorno 75 anni fa la vittoria della guerra popolare cinese di resistenza contro l'aggressione giapponese e la guerra dell'Unione Sovietica contro il Giappone hanno segnato la fine della guerra mondiale antifascista. "In quella guerra, che si è diffusa in Asia, Europa, Africa e Oceania, più di 100 milioni di soldati e civili in tutti i paesi coinvolti sono stati feriti o uccisi, pagando il prezzo più doloroso della storia umana. Cina e Russia, rispettivamente i principali campi di battaglia in Asia e in Europa, hanno fatto grandi sacrifici e hanno dato un contributo storico indelebile alla vittoria della guerra antifascista mondiale", ha affermato Xi. (segue) (Cip)