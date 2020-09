Cina-Russia: scambio messaggi Xi-Putin, salvaguardare vittoria seconda guerra mondiale per equità e giustizia globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I popoli cinese e russo hanno combattuto fianco a fianco e hanno forgiato un'indistruttibile grande amicizia, gettando una solida base per lo sviluppo di alto livello delle relazioni bilaterali, ha aggiunto. "In qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Cina e Russia si assumono entrambe importanti responsabilità per la causa della pace e dello sviluppo nel mondo", ha dichiarato Xi. Il leader cinese si è detto pronto a lavorare con Putin per cogliere il 75mo anniversario della vittoria della guerra mondiale antifascista come un'opportunità per guidare i due paesi verso un più profondo coordinamento strategico globale. Nel suo messaggio, Putin ha affermato che la seconda guerra mondiale è stata la tragedia più dolorosa della storia umana e che l'Unione Sovietica e la Cina sono stati i principali teatri nella lotta contro il fascismo e il militarismo e hanno fatto enormi sacrifici nazionali per la completa vittoria sugli aggressori. Durante la guerra, i due paesi e i loro popoli hanno forgiato una profonda amicizia come compagni d'armi, ha detto, aggiungendo che oggi quel tipo di spirito di assistenza reciproca viene continuamente portato avanti e rafforzato, alimentando il partenariato strategico globale Russia-Cina. La Russia, ha proseguito Putin, è disposta a continuare a compiere sforzi attivi con la Cina per prevenire guerre e conflitti e salvaguardare la stabilità e la sicurezza globali. (Cip)