Hong Kong: coronavirus, 278 mila persone hanno effettuato i test per lo screening di massa

- Circa 278 mila persone hanno effettuato i test Covid-19 di massa nell'ambito del programma di screening collettivo lanciato dal governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong. Secondo i dati aggiornati a questa mattina, sono state testate circa 49 mila persone nell'ambito dei test e oltre 800 mila persone si sono registrate per sostenere i test nel programma di due settimane. Un portavoce del governo ha affermato che l'indagine mira a identificare i pazienti Covid-19 asintomatici nella comunità e a bloccare un'ulteriore diffusione della malattia. La segretaria per l'Alimentazione e la salute Sophia Chan ha dichiarato oggi che il governo non confermerà quante persone sono risultate positive al test di massa fino a quando i risultati non saranno stati ricontrollati. A causa del gran numero di persone coinvolte, Chan non ha potuto rivelare se nessuna di esse fosse risultata positiva, aggiungendo che il Centro di protezione della salute (Chp) avrebbe annunciato eventuali test positivi una volta che fossero stati verificati. Il programma di screening gratuito, che viene gestito con il supporto del governo centrale e di specialisti arrivati dalla Cina continentale, ha lo scopo di identificare i cosiddetti "vettori invisibili" o asintomatici che potrebbero trasmettere il coronavirus nella comunità senza saperlo. Con altri 89 membri arrivati a Hong Kong nella giornata di ieri, 2 settembre, ci sono attualmente più di 300 membri delle squadre di supporto medico della Cina continentale a Hong Kong per aiutare nella lotta contro l'epidemia. (segue) (Cip)