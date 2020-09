Hong Kong: coronavirus, 278 mila persone hanno effettuato i test per lo screening di massa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Fire Eye Laboratory" costruito dal fornitore di test Bgi è responsabile del test di massa in corso nell'ex colonia britannica. Il laboratorio può far fronte a 100 mila test dell'acido nucleico al giorno e la sua capacità può essere ulteriormente ampliata fino a 500 mila se si utilizzano metodi di test misti. Hong Kong ha annunciato un ulteriore allentamento delle misure di distanziamento sociale in quanto le infezioni da Covid-19 hanno continuato a scendere. "In vigore per sette giorni da venerdì 4 settembre, il divieto di cenare nei ristoranti sarà allentato alle 22, mentre è attualmente vietato mangiare dopo le 21", ha spiegato ieri Chan in una conferenza stampa. Anche palestre, sale massaggi e alcuni stadi al coperto e all'aperto possono riaprire a condizione di rispettare ancora misure anti-epidemiche, ha aggiunto. Hong Kong ha già allentato alcune restrizioni sulle attività sociali la scorsa settimana, poiché la situazione epidemica ha mostrato segni di rallentamento. Nonostante l'allentamento delle misure, restano in vigore le regole di indossare la mascherina nelle aree pubbliche e il divieto di raduni di gruppo. Chan ha anche invitato i residenti a partecipare attivamente al programma di test in corso per tutta la comunità efinalizzato allo screening dei pazienti asintomatici e al taglio delle trasmissioni. (Cip)