Cina: ambasciata a Washington si oppone a restrizioni a diplomatici cinesi negli Usa

- L'ambasciata cinese negli Stati Uniti si oppone alla decisione degli Stati Uniti di imporre maggiori restrizioni al personale diplomatico e consolare cinese nel paese sulla base della cosiddetta reciprocità nei rapporti diplomatici. Lo riferisce il "Global Times" che cita una nota dell'ambasciata cinese a Washington. L'azione degli Stati Uniti è una grave violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, spiega l'ambasciata, osservando che la Cina è fermamente contraria alle azioni degli Stati Uniti, che sono anche in opposizione ai valori di apertura e libertà autoproclamati dagli Usa. La Cina ha sempre sostenuto il personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti e di altri paesi nello svolgimento delle attività ufficiali sul proprio territorio in conformità con la legge. Invitiamo gli Stati Uniti a correggere i propri errori, a revocare le decisioni pertinenti e a fornire supporto e facilitazione ai diplomatici cinesi negli Stati Uniti per svolgere le loro attività pertinenti, cita la dichiarazione dell'ambasciata. Sulla questione è intervenuto ieri anche il ministero degli Esteri cinese. La portavoce del ministero Hua Chunying ha espresso la speranza che Cina e Stati Uniti si comportino come grandi potenze e adempiano alle proprie responsabilità. "Se gli Stati Uniti non riescono a svolgere un ruolo più attivo nel promuovere la pace e la stabilità nel mondo, almeno cerchino di non peggiorare le cose", ha detto Hua. (segue) (Cip)