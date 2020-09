Cina: ambasciata a Washington si oppone a restrizioni a diplomatici cinesi negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato Usa chiederà ai diplomatici della Repubblica Popolare Cinese negli Stati Uniti di ricevere l'approvazione per visitare i campus universitari statunitensi e per incontrare i funzionari del governo locale. Lo annuncia in un comunicato il segretario, Mike Pompeo. "In risposta alle restrizioni imposte da tempo dalla Repubblica Popolare Cinese ai diplomatici statunitensi e al rifiuto di impegnarsi in buona fede su questioni fondamentali di reciprocità e rispetto reciproco, il Dipartimento di Stato è costretto a imporre alcuni nuovi requisiti ai diplomatici della Repubblica Popolare Cinese", si legge nella nota. Il Dipartimento di Stato si adopererà anche per garantire che tutti i conti ufficiali dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese e dei social media consolari siano correttamente identificati come conti del governo della Repubblica Popolare Cinese, dal momento che all'ambasciata degli Stati Uniti è negato l'accesso illimitato ai social media della Repubblica Popolare Cinese e ai cittadini della Repubblica Popolare Cinese è bloccato l'uso di Twitter e Facebook, tra le altre piattaforme di social media. (Cip)